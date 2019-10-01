الأوقاف تطالب بمواجهة إعلامية لمافيا التزييف الإعلامى العالمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت وزارة الأوقاف، بمواجهة مافيا التزييف الإعلامى العالمى، الذى يخلط الحق بالباطل بهدف تشويه الصورة والإضرار بالأوطان. وأضافت خلال انطلاق الملتقى الأول للمجلس العلمى بوزارة الاوقاف، حول دور الاعلام فى مواجهة تزييف الوعى، أن الاعلام ليس دوره ان يقول حلال وحرام كما أن دور الداعية ليس أن يقدم فنيات ‘علامية بل على الإعلام أن يكشف التزييف الاعلامى والتلاعب الضخم بعقول الناس. Advertisements قالت الدكتورة هويدا طه عميد اعلام القاهرة، نرجو وجود اعلام قريب من الدين ويواجه عمليات تزييف الوعى. وأوضحت أن كلية الإعلام على استعداد تام لتدريب الواعظات فى استديوهاتها على الإعلامى، مشيدة بالمشروع التنويرى لوزارة الأوقاف، وذلك لوقف الفتاوى غير المسئولة. وطالبت بتعاون الاعلام بترسيخ الإعلام الرشيد والشراكة فى بناء استراتيجية اعلامية وبناء الوعى، مضيفة اننا نتمتع بوعى جمعى فى رفض الشعب للتجاوب لعمليات زعزعة الاستقرار ما يدعونا لترسيخ بناء الوعى.

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