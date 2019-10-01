شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الإفتاء يدين هجوم إرهابى على مطار فى الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية هجوم مقاتلى حركة الشباب الصومالية على مطار "بلى دوغلى" العسكرى السابق، حيث استخدم مقاتلو الحركة السيارات المفخخة فى تنفيذ هجومهم.

وأكد المرصد أن العمليات الإرهابية التى تقوم بها حركة الشباب الصومالية والجماعات المتطرفة الأخرى تعكس الصورة الدموية المتوحشة لهذه الجماعات، فضلًا عن تصوراتها الخاطئة عن الشريعة الإسلامية التى تدعو لحرمة الدماء وحفظ النفس.

Advertisements

وشدد المرصد أن الدين الإسلامى يحرم كل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالقتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة أو أى شكل من أشكال إيذائها باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التي تستوجب أشد العقوبات فى الدنيا والآخرة.

وحذر المرصد من تصاعد الهجمات الإرهابية التى تشنها حركة الشباب المتشددة، التى تتخذ من الصومال مقرًّا لها، وذلك خلال الفترة القادمة سواء فى الصومال أو منطقة القرن الأفريقى، حيث تسعى حركة الشباب لفرض نفوذها بالصومال والإطاحة بالحكومة الصومالية القائمة، بالإضافة إلى ضرب قوات حفظ السلام الأممية والإقليمية الموجودة بالصومال.

ودعا المرصد المجتمع الدولي وكافة دول العالم والأطراف والجهات الدولية الفاعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للإرهاب ووقف موجات التطرف والتشدد، مؤكدًا على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره والقضاء عليه.