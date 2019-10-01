مصر | تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"خلية طلاب حلوان" لـ7 أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"خلية طلاب حلوان" لـ7 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية طلاب حلوان" لجلسة 7 أكتوبر لتعذر حضور المتهم من محبسه.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وكانت المحكمة قضت في وقت سابق، بالسجن 5 سنوات للمتهم أشرف حجازي غيابيا، وعاقبت 15 متهما آخرين غيابيا بالسجن 5 سنوات بالقضية المعروف إعلاميا بخلية "طلاب حلوان".

وأحال النائب العام المستشار نبيل صادق، 15 متهما بينهم 10 طلاب، في الخلية المعروفة إعلاميا بخلية " الطلاب الإرهابية" للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وشملت قائمة المتهمين فى القضية رقم 2279 جنايات أمن الدولة طوارىء، لسنة 2018 المقيدة برقم 103 حصر أمن الدولة طوارىء، لسنة 2018 ورقم 108 جنايات أمن الدولة العليا، لسنة 2018، كل من، " وليد منير إسماعيل" 23 سنة طالب، و"محمد جمال الدين، 26 سنة طالب، و" أحمد رأفت جمال الدين" 30 سنة عامل بمقهى، و" عمر رأفت جمال الدين" 21 سنة طالب، و" محمد رأفت جمال" 22 سنة طالب، و" أحمد عبد الغنى محمد" 34 سنة، و" أحمد محمود عبد العزيز" 22 سنة حاصل على بكالوريوس علوم، و" عاصم أحمد زكي" 22 سنة طالب، و" علي أحمد محمد" 29 سنة طالب، و" عمر أحمد محمد" 27 سنة طالب، و" خالد محمد عبد السلام" 22 سنة طالب، و" عمرو محسن أحمد" 32 سنة مهندس، و" عمر ياسر فؤاد إبراهيم" 21 سنة طالب، و" عمر خالد محمود" 21 سنة طالب، و" علي الدين محمد" 21 سنة طالب".

