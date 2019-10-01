مصر | تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"خلية الزيتون الأولى" لـ7 أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"خلية الزيتون الأولى" لـ7 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، إعادة محاكمة المتهم خالد عادل حسين بـ"خلية الزيتون الأولى" لجلسة 7 أكتوبر لتعذر حضور المتهم من محبسه.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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وكانت قد أحالت نيابة حوادث غرب القاهرة برئاسة هيثم أبوضيف وإشراف المستشار عبدالرحمن شتلة، المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية متهمي خلية يعتنقون الفكر الداعشي بمنطقة الزيتون بالقاهرة لنيابة أمن الدولة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين حاولوا تكوين خلية إرهابية بالقاهرة لاستقطاب الشباب وأنهم تمكنوا من تجنيد ٥ من الشباب بعد أن أغووهم بالأموال وسفروهم إلى دولة سوريا للانضمام للتنظيم هناك، كما تم ضبط مبالغ مالية ما بين عملات مصرية وأجنبية معهم والتي بلغت 300 ألف جنيه كانوا يستخدمونها لترغيب الشباب للانضمام للخلية فوجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية خارج البلاد أسست على خلاف القانون والتي تستهدف هدم الدولة وتخريبها، وأمرت النيابة بضبط وإحضار 7 آخرين تابعين للتنظيم وحبس المقبوض عليهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني رصدوا قيام مجموعة من الأشخاص تضم مدرس ومحامي وآخرين يقوموا باستقطاب الشباب داخل معهد تحت ستار تعليم حفظ القرآن ويقوموا بنشر الفكر الداعشي والتحريض ضد الدولة.

