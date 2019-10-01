أخبار مصر | خبير تسويق سياسي: مصر بحاجة لشبكة تواصل اجتماعي خاصة بها لـ"حماية الوعي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير تسويق سياسي: مصر بحاجة لشبكة تواصل اجتماعي خاصة بها لـ"حماية الوعي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور محمد عمارة خبير التسويق السياسي وواضع الخطة التسويقية لتقنين مواقع التواصل الاجتماعي والمسجلة برقم ٤٣١٣ لسنة ٢٠١٧ والتي كانت تنتهي بإنشاء شبكة تواصل اجتماعي مصرية بميزة تنافسية تشجع المستخدمين على استخدام تلك الشبكة، أن الحكومة تحتاج شبكة تواصل اجتماعي مصرية.

وأشار عمارة، إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي باتت بعيدة عن الأغراض الرئيسية لها وهي التواصل والسلم الاجتماعي لتتحول لمنصات للممارسة الخداع والكذب وبث الوقيعة وتزييف الوعي وتسويق الأفكار الاستعدائية من خلال حسابات وهمية وصفح ظاهرها مفيد وباطنها ضار.

وأضاف، أن الخطة تقف عند رفع كفاءة البنية التحتية الإلكترونية في مصر لحماية معلومتنا وقواعد بيناتنا، مطالبا الحكومة بالاستثمار في هذا القطاع والانصات لحماية شبابنا وأمننا القومي فلدينا الفكرة والقدرة واحتياج مصر وشبابها لهذا.

واختتم عمارة بالقول: "لا نحجر على حريات ولكننا نحتاج إلى الاستغلال الأمثل للوقت والجهد وحماية الوعي من الاحتلال الفكري وتزييف الواقع ومواكبة العالم الحقيقي وليس العالم الافتراضي القائم على الخداع والكذب، وكرر عمارة: "لا نحتاج من الحكومة إلا الانصات والعمل على الاستثمار في هذا القطاع".