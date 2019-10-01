أخبار مصر | برلماني يشيد بالتجهيزات لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يشيد بالتجهيزات لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بالتحضيرات التي يتم تنفيذها لحفل افتتاح "المتحف المصرى الكبير".

وقال "المسعود"، في بيان له، إنه تم إرسال دعوة حضور لملوك ورؤساء العالم لحضور هذه الاحتفالية التي تعد أهم فعالية لأكبر تحفة هندسية ثقافية في القرن الواحد والعشرين.

وأشار إلى أن الحفل سيستمر 12 يوما متواصلا بحضور قادة العالم ورجال الأعمال ورؤساء الشركات الكبرى وكبار مسئولي دول العالم بتذاكر حضور تتراوح بين 10:5 آلاف دولار.

وكشف عضو مجلس النواب، أنه يجري حاليا تحضير عرض أوبرالي على غرار "أوبرا عايدة" تحت اسم "أوبرا توت عنخ آمون" بالشراكة مع عالم المصريات زاهي حواس والموسيقار الشهير Zambone وكاتب السيناريو الإيطالي المعروف Santocono وسيتم عرضه في مختلف دور أوبرا العالم بعد الافتتاح.