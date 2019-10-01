أخبار مصر | طلب برلماني بتعميم إعفاء أبناء شهداء الوطن من المصروفات الدراسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب برلماني بتعميم إعفاء أبناء شهداء الوطن من المصروفات الدراسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بتعميم قرار إعفاء أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والمدنيين من المصروفات الدراسية بالجامعات والمدارس، موضحه أن ذلك يمثل جزء بسيطا من حق هذه الأسر على الدولة المصرية.

وثمنت "عبد الحليم"، في بيان لها اليوم، قرار مجلس جامعة المنصورة، بإعفاء أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة من المصروفات الدراسية للكليات الملتحقين بها في المرحلة الجامعية الأولى للعام الجامعي الحالي، مطالبة جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة بتطبيق ذلك.

وأضافت عضو مجلس النواب:" ضحى أباء هؤلاء الطلاب بأرواحهم في سبيل الوطن واستقراره ومنع الأعداء من السيطرة عليه، وجزء بسيط من دورنا كدولة ومجتمع أن نعفيهم من جميع المصروفات الدراسية ومحاولة دعمهم بكامل السبل الممكنة".

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وافتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.

وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان، لدور الانعقاد الخامس والأخير، مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الكيانات الإرهابية إلى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي.

كما أحال مشروع قانون المرور إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، ومشروع قانون لإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى لجنتي الاقتصادية والخطة والموازنة والتشريعية.