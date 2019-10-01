أخبار مصر | "قوى عاملة" الفيوم تبدأ اليوم التدريب على مهنة التفصيل والخياطة بالوحدة المتنقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قوى عاملة" الفيوم تبدأ اليوم التدريب على مهنة التفصيل والخياطة بالوحدة المتنقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ اليوم ولمدة شهر مديرية القوى العاملة بالفيوم بالتدريب على مهنة التفصيل والخياطة بوحدة التدريب المتنقلة، بقرية العدوة مركز الفيوم، في إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي أطلقتها وزارة القوى العاملة تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وذلك لعدد 15 متدربة، تم اختيارهن من قبل المديرية بواسطة القرعة العلنية من بين 79 متقدمة، على أن يتم اختيار باقي المتقدمات في الدورات التالية.

وتستمر المديرية بتلقي طلبات المتقدمين للتدريب على مهنتي كهربائي تركيبات وسباكة وأعمال صحية، حتى استكمال العدد المطلوب لكل دورة منهما.

وكلف وزير القوى العاملة محمد سعفان، مدير مديرية القوى العاملة بالفيوم وليد عبد الرحمن، بعمل ندوة تعريفية للمتدربين للتعرف على كافة الإجراءات المتبعة في عملية التدريب، والأدوات والمعدات التي سيتم استخدامها بالوحدة، فضلا عن الإجابة على أي استفسارات من قبل المتدربين.

وبدأت خلال الأيام الماضية، مديريات القوى العاملة بمحافظات الفيوم، والوادي الجديد، وسوهاج، والدقهلية، بتلقي طلبات راغبي التدريب على مهن التفصيل والخياطة، والسباكة، والتركيبات الكهربائية، بوحدات التدريب المتنقلة، والتي أطلقها وزير القوى العاملة محمد سعفان الأسبوع الجاري، كمرحلة أولى من مبادرة" مهنتك مستقبلك " والتي تأتي تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وقال "سعفان": على راغبي التدريب التوجه الى مديريات القوى العاملة بالمحافظات المذكورة، أو مقر الوحدة المتنقلة بالقرى والتي تتواجد في: قرية العدوة مركز الفيوم، قرية شها مركز المنصورة، مركز الخارجة ناصر الثورة بالوادى الجديد، وبني جميل – مركز البليانا محافظة سوهاج، لتسجيل بياناتهم في الدورات التدريبية.

وتسهيلا على الشباب الراغب في التقدم للالتحاق بالدورات التدريبية، الدخول على اللينك الخاص بالتسجيل على موقع وزارة القوى العاملة http:www.manpower.gov.egTrainingInUnits.html

وأشار الوزير إلى أنه سيتم التدريب على مهن التفصيل والخياطة لمدة شهر بمعدل (150) ساعة للدورة الواحدة، ومهنتي السباكة والتركيبات الكهربائية لمدة أسبوعين بمعدل( 60) ساعة للدورة الواحدة، مع اشتراط أن يجيد المتدرب القراءة والكتابة، وألا يقل سنه عن 18 سنة.

وأَضاف انه قبل كل دورة تدريبية سيقوم مختصون من الوزارة والمديرية بإجراء اختبارات التوجيه المهني، وتوقيع الكشف الطبي على المتدربين، فضلا عن التأمين على كل متدرب ضد الإصابات، وفى نهاية كل دورة تدريبية يحصل الثلاثة الأوائل على ماكينة خياطة لكل متدربة، وشنطة عدة في مهن السباكة والتركيبات الكهربائية، كي يستطيع كل شاب وسيدة فتح مشروع صغير يدر عليه دخلًا يسهم في توفير حياة كريمة له ولأسرته.