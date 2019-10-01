أخبار مصر | تصل إلى 30 ألف جنية.. محافظ الجيزة يصدر لائحة جزاءات إشغالات الطرق والمخالفات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصل إلى 30 ألف جنية.. محافظ الجيزة يصدر لائحة جزاءات إشغالات الطرق والمخالفات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محافظة الجيزة، عن لائحة جديدة لمضبوطات حالات الإشغال بالطريق العام، في أطار مجهودات المحافظة لمواجهة كافة أوجه الإشغال والحفاظ على الطريق، لعدم إعاقة حركة المارة والسيارات وفرض الانضباط بالشارع.

وقد أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بلائحة الإشغالات الجديدة للعمل بها في الأحياء والمراكز والمدن، وشهدت القيم السعرية لحالات الإشغال عقوبات مادية رادعة للمخالفين، حيث بدأت القيم السعرية للمخالفات من 20 جنية كحد أدنى للكرسي الواحد المضبوط من المحلات والمقاهي والمنشات التجارية وغيرها إلى 30 ألف جنية للحفار والبامب الخرسانى المستخدمين فى أعمال البناء المخالف.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بتكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات لردع المخالفين وضبط الأسواق مع توعية البائعين، وأصحاب المحال التجارية باللائحة الجديدة للغرامات المالية التي سيتم تطبيقها على المضبوطات المخالفة.

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أشار المحافظ أن الحصيلة المادية للإشغالات التي يتم ضبطها يتم استخدامها في مشروعات الرصف والطرق والبنية التحتية، وتطوير العشوائيات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقد شمل قرار محافظ الجيزة، أن مدة التحفظ على حالات الإشغال المضبوطة هي 15 يوم ويعتبر كسر المدة بمثابة مدة كاملة، كما يتم تحديد مصروفات النقل على المخالف، حيث سيتم تقدير مسافة النقل بأبعد نقطة من مخزن الإشغالات بنطاق كل جهة، كما أنه في حالة وجود صنف مستجد غير وارد بالجداول المعلنة يتم تشكيل لجنة من رئيس الجهة الإدارية لتقدير مصروفاته.

وشمل قرار المحافظ تحديد القيم السعرية لــ130 صنف أو حالة إشغال يتم ضبطها بالشوارع، حيث تم الوضع فى الاعتبار تنوع حالات الإشغال بين كافه المنشات التجارية ما بين إستاندات وعربات كارو وأبواب خشبية ومعدات صوت، ومستلزمات المقاهي وثلاجات المشروبات الغازية والمعروضات الغذائية للأكشاك والمحلات ومستلزمات محلات الكاوتش والجزارة والزيوت واللحام والأثاثات والترابيزات وعجل التسوق وغرز الشاى، وعربات الحلوى والفتارين وعربات الفول واليد والكارو والماكولات ومستلزمات محلات الطعام والمعدات المستخدمة فى البناء المخالف والموازين بأنواعها والمولدات الكهربائية والإستاندات وغيرها من كافة أوجه إشغال الطريق المخالفة والتي تم تحديدها لمواجهة إشغالات الطريق.