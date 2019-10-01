أخبار مصر | رئيس البرلمان: تحسن الأوضاع الاقتصادية يؤكد أن المواطن صاحب البطولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان: تحسن الأوضاع الاقتصادية يؤكد أن المواطن صاحب البطولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان اليوم الثلاثاء، إن المصريين فخورين ببلدنا وما تحقق فيها من نهضة ملموسة ولا يمكن اختزال المشهد في صورة من هنا أو هناك أو ولا يمكن الاستماع لاي مخرب او حاقد والصورة مليئة بجهد القيادة السياسية لرفعة الوطن ونثق في خطواتها وقراراتها.

وأضاف عبد العال، أن تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد ومؤشرات جذب الاستثمار تؤكد أن المواطن المصري صاحب البطولة وهذا هو قدرنا الذي تحملناه بمنتهي الوعي والفهم بما يحقق امال وطموحات هذا الشعب العظيم في تنمية مستدامة بشكل يراعي العدالة الاجتماعية ويحافظ على الفئات الأقل دخلا، وتابع:"يتعين علينا إعلاء المصالح الوطنية والابتعاد عن الشائعات والاخبار المفبركة وأن نمضي من بيننا الخلاف والشقاق ونترك المصالح الشخصية والمطالب الفئوية ولا سبيل لذلك إلا بإعمال العقل وتنمية الوعي العام".

وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بشأن إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

كما أحال رئيس البرلمان، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأحال عبد العال أيضا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومى.

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وأحال رئيس البرلمان مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان القوى العاملة والخطة والموازنة ولبشئون الدستورية والتشريعية.

وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الكيانات الإرهابية إلى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي.

كما أحال رئيس البرلمان مشروع قانون المرور إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، ومشروع قانون لإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى لجنتي الاقتصادية والخطة والموازنة والتشريعية

