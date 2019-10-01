أخبار مصر | عاجل.. حركة تغييرات جديدة بمكتب وزير الأثار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حركة تغييرات جديدة بمكتب وزير الأثار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الأثار عن عدد من القرارات الهامة، بشأن ترتيب مكتبه حيث كلف أحمد عبيد بالعمل كمساعد لوزير الآثار للشئون الفنية ومشرف على مكتب الوزير خلفًا للدكتور مصطفى أمين بعد بلوغه سن المعاش.

كما كلف إيمان زيدان، بالعمل مساعدًا لوزير الأثار لتنمية الموارد المالية وفرص الاستثمار وقد عملت كمعاون للوزير خلال ثلاث سنوات سابقة، ومن منتجها لائحة الرعاية، ولائحة التصوير، وتذكرة الأقصر باص، وتذكرة كايرو باص، حيث يمثل هذا الملف تحولًا تاريخيًا في النظر لوزراة الاثار واستغلال الأصول وتقديمها للجمهور بشكل مختلف.

وأصدر "العناني"، قرارًا ثالثًا بتعيين إلهام صلاح مستشارًا له لشئون المتاحف الجديدة، وذلك بعد أن شغلت منصب رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار منذ 2014.

وشهدت مصر خلال عامين افتتاح 14 متحفًا جديدًا ولا زالت تنظر عدد من المتاحف الجديدة منها متحف الغردقة وشرم الشيخ وكفر الشيخ وغيرها والتي ستكون إلهام مساعدًا للوزير في شئونها.

جاء ذلك خلال قاء له مع الصحفيين بعد الانتهاء من المؤتمر الذي كشفت فيه وزارة الأثار صباح اليوم عن تابوت الكاهن عنخ نچم المسترد من أمريكا، وشهد المؤتمر القائم بأعمال السفير الأمريكي في مصر، وعدد من سفراء الدول، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس وحدة الآثار المستردة.

وقد نجحت جهود وزارتي الآثار والخارجية المصرية في إثبات أحقية مصر في استعادة تابوت أثري مذهب كان قد اشتراه متحف المتروبوليتان بالولايات المتحدة الأمريكية من أحد تجار الآثار الذي كان حاملا لتصريح خروج للقطعة صادر من مصر ويرجع لعام 1971.

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وبعد التحقيقات التي قام بها مكتب المدعي العام لمدينة منهاتن بنيويورك والتي استمرت حوالي أكثر من 20 شهرا قدمت خلالها الادارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية كافة الأدلة والإثباتات التي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن التصريح المزعوم لخروج القطعة عام ١٩٧١ كان مزورًا ولم يصدر من جمهورية مصر العربية تصريح لهذه القطعة إطلاقا حيث كان القانون قبل ١٩٨٣ يسمح حينها باستصدار تصاريح بخروج بعض القطع خارج مصر.

وبناءً على المستندات المرسلة من قبل وزارة الآثار، انتهي مكتب التحقيقات في أحقية مصر في استعادة هذا التابوت الأثري وان تصريح التصدير له كان مزوراً ومتحف المتروبوليتان قد تعرض لعملية تزوير عند شرائه.

وفي هذا الإطار قام مدير عام متحف المتروبوليتان أمس بإرسال خطاب إلى وزارة الآثار يؤكد فيه اعتذار المتحف للوزارة والحكومة وللشعب المصري عن الواقعة، وان المتحف اتخذ بالفعل كافة الإجراءات لعودة القطعة إلى بلدها الأم مصر.

وتابوت الكاهن نچم عنخ مصنوع من الخشب المغطى بالذهب، وهو ليس من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار، وهو قطعة ثمينة سوف تمثل اضافة للمتاحف المصرية، وقد قرر وزير الآثار أن يتم عرض هذا التابوت في المتحف المصري بالتحرير فور عودته لحين عرضه بعد ذلك في المتحف المصري الكبير عند افتتاحه عام ٢٠٢٠.

وتمثل عودة هذا التابوت الرائع الذي خرج بطريقة غير شرعية منذ سنوات انتصارا قويا لإدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار ووزارة الخارجية المصرية اللذان يبذلان كل الجهود لاسترداد أي أثر خرج من مصر بأي وسيلة غير شرعية حتى ولو من فترات طويلة.

الجدير بالذكر ان هذا التابوت هو القطعة الأثرية التي سبق وأشار اليها الدكتور خالد العناني منذ عدة أشهر بإحدى اجتماعات لجنة الثقافة والإعلام والأثار بمجلس النواب الموقر وكذلك على هامش الإعلان عن كشف أثرى بسقارة نهاية ٢٠١٨ عن جهود محاولة استرداد قطعة اثرية ثمينة يدعى انها خرجت من مصر عام ١٩٧١.