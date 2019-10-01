شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح ثانى مدرسة مصرية يابانيه بجنوب سيناء العام الدراسي المقبل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن موعد افتتاح المدرسة المصرية اليابانيه العام الدراسي القادم 2021، والتي تعد ثاني مدرسة للمدارس المصريه اليابانيه بجنوب سيناء، بعد مدرسة طور سيناء.

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جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، الأعمال الإنشائية للمدرسة المصرية اليابانية بمدينة شرم الشيخ، وقد رافقه اللواء محمود السوليه، رئيس مدينة شرم الشيخ، حيث تم استلام الموقع وبدء التنفيذ، وأعلن أنه سيتم التنفيذ قبل نهاية يونيه 2020، وسيتم افتتاحها مع بداية العام الدراسي القادم 2020 / 2021 تواكباً مع افتتاح جامعة الملك سلمان بطور سيناء وشرم الشيخ.

وتبلغ المساحة الكلية للمدرسة 10 آلاف متر مربع، وتضم 28 فصل بمرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، وتبلغ التكلفة التقديرية حوالى 40 مليون جنيه.

وتعتبر المدرسة المصرية اليابانية بمدينة شرم الشيخ، هي ثاني مدرسة من هذا النوع تقام بالمحافظة، حيث تم إنشاء مدرسة مصرية يابانية بمدينة طور سيناء العاصمة، وتم بدء الدراسة بها من بداية العام الدراسي 2018 / 2019.