شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء رئيس «اقتصادية القناة» بوفد موانئ «ساينز» البرتغالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الثلاثاء، فيليب كوستا المدير التنفيذي لـ AICEP المنطقة الصناعية بهيئة موانئ ساينز البرتغالية ووفد مرافق، لبحث التعاون بين الجانبين في تبادل الخبرات وقصص النجاح في إدارة المناطق الاقتصادية.

وناقش «زكي» رغبة الجانب البرتغالي في تطبيق تجربة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تنفيذ وإدارة المناطق اللوجستية، لتستفيد بتطبيقها هيئة موانئ ساينز خاصة بعد التوسعات الجديدة في الميناء.

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كما ناقش سبل التعاون بين هيئة موانئ ساينز والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة المقبلة، واتفقنا على عقد ورشة عمل رفيعة المستوى بين الطرفين لمناقشة آليات تنفيذ هذا التعاون بالمنطقة الاقتصادية وهيئة موانئ ساينز.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة تجربة هيئة موانئ ساينز في تطبيق الشباك الواحد في تقديم الخدمات للمتعاملين مع الميناء.

وأشار «زكي» إلى «أننا مهتمون في الهيئة الاقتصادية بتفعيل مذكرات التفاهم مع موانئ ساينز ومنطقة AICEP، والتي تم توقيعها أثناء زيارة الرئيس البرتغالي إلى مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية».