شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق غرامة على المدخنين بمستشفيات بنها الجامعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، صباح الثلاثاء، فعاليات حملة «مستشفى بلا تدخين»، برعاية الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، والدكتور مصطفى القاضى، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور طارق العيسوى، مدير عام المستشفيات، وتحت إشراف المهندسة أن بولس ناجى، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمستشفيات الجامعية ببنها.

وقالت المهندسة أن بولس ناجى إنه تم تشكيل فريق عمل لإدارة المبادرة وتوعية رواد المستشفى والعاملين بها وتقديم النصح والإرشاد أولا بمخاطر التدخين، وعدم قانونية التدخين داخل المستشفيات، وانعكاسة على صحة وسلامة المرضى ورواد المستشفى ومتلقي الخدمة الطبية، يليها تطبيق أعمال القانون وفرض غرامة فورية ٥٠ جنيها على المدخن بداخل المؤسسة الطبية ومكاتبها الإدارية وطرقاتها.

وأشارت إلى أن اللجنة مشكلة من جهاز السلامة والصحة المهنية برئاسة المهندسة أن بولس ناجى، وعضوية أفراد من الأمن الإداري برئاسة رضا عبدالرحمن وأيمن هلال، والمشرف على مكتب المعاون الاداري طارق رجب، للمرور لمدة شهر هي مدة الحملة يسبقها فترة توعية لمنع التدخين داخل مباني المستشفي وسوف يتم تحصيل غرامة فورية ٥٠ جنيها، وذلك تفعيلا لقانون منع التدخين رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٧م لمن لا يلتزم بالتدخين في الأماكن المسموح بيها والتى تم تحديدها بمنطقة حديقة وفناء المستشفى، حيث نص القانون على منع التدخين في الأماكن العامة والمنشآت الحكومية والمستشفيات وعلى من يخالف ذلك دفع غرامة لا تقل عن ٥٠ جنيها ولا تزيد عن ١٠٠، وعلى صاحب المنشاة الذي لايلتزم بتفعيل القانون غرامة لاتقل عن ١٠٠٠ جنيه ولا تزيد عن ٢٠٠٠٠ جنيه.