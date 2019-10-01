شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ تتزين لاستقبال مهرجان سباقات الهجن الأول الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجري مدينة شرم الشيخ استعداداتها المكثفة لاستقبال مهرجان سباقات الهجن الأول، حيث يتم تجهيز مضمار الهجن وإقامة الخيام للمشاركين، علاوة على تجميل محيط مضمار الهجن.

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وقام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتفقد الاستعدادات النهائية لإقامة فعاليات المهرجان الأول لسباقات رياضات الهجن للموسم الرياضي 2019 / 2020.

وتفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، برفقته اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، وعيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن، واطمأن المحافظ على الاستعدادات النهائية لإقامة فعاليات المهرجان الأول لسباقات رياضات الهجن للموسم الرياضي 2019 / 2020 والذي سينطلق بمضمار الهجن بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر 2019 .

وتقام الفعاليات برعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالتنسيق مع اتحاد سباقات الهجن بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور وزراء الشباب والرياضة، والزراعة، التضامن الاجتماعي، الصحة، والدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة، بالإضافة لحضور رؤساء نوادي الهجن العربية، ورئيس اتحاد نوادي الهجن العربية، وبمشاركة وفود دول الإمارات، والسعودية، والكويت، والأردن، وتونس، وفلسطين، والجزائر، والمغرب، ولبنان، وتشاد، وفرنسا، والسودان، وعمان، وليببا، وإريتريا.

مضمار الهجن الدولي بشرم الشيخ يتزين لاستقبال المهرجان

مضمار الهجن الدولي بشرم الشيخ يتزين لاستقبال المهرجان

مضمار الهجن الدولي بشرم الشيخ يتزين لاستقبال المهرجان