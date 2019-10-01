شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات «الصحة» لإطلاق التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، البدء في أولى إجراءات الاستعداد لإطلاق منظومة التأمين الصحي في باقي محافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل وهي: الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر وأسوان، حيث يتم فتح باب التسجيل وفتح الملف العائلي منذ الأول من أكتوبر، بعد أن تم الانتهاء من التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، وبدء التشغيل الفعلي في محافظات المرحلة الأولى.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد الوزير لشؤون الرقابة والمتابعة، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن عملية التسجيل ستتم من خلال التوجه للوحدة أو المركز الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومي أو صورة منها، بالإضافة للرقم القومي للزوجة والأرقام القومية للأولاد أو شهادات الميلاد في حالة أن عمر الأولاد دون 18 عاما ولم يستخرجوا بطاقة للرقم القومي ليقوم بتسجيل البيانات الخاصة به وبأسرته كاملة، ومن ثم يتم فتح الملف العائلي له، ليتم بعدها تحديد موعد للفحص الطبي الشامل ليطمئن المواطن على صحته وصحة أسرته ذلك من خلال 100 وحدة ومركز صحة أسرة بالمحافظات الخمس موزعة كالتالي: 15 وحدة ومركز في الإسماعيلية، 11 وحدة ومركز في السويس، 18 وحدة ومركز في الأقصر، 62 وحدة ومركز في أسوان و7 وحدات ومركز في جنوب سيناء، كما أنه بالتوازي مع عملية التسجيل ستتم عملية التطوير لأكثر من 156 وحدة ومركز في الخمس محافظات استعدادا لتشغيل المنظومة بهم بشكل كامل.

وأكد السبكي أن منظومة التأمين الصحي الشامل ستغير من طبيعة الخدمات الصحية التي تقدم للمواطن المصري، حيث إن توجيهات القيادة السياسية تشدد على ضمان تقديم خدمة صحية تليق بالمواطن المصري وتعمل على الحفاظ عليه وحمايته، باعتباره القوى الأساسية في بناء وتقدم الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تؤكد على تقديم خدمة صحية على أعلى مستوى وفقا للمعايير القياسية العالمية.