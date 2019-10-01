شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة الإسكندرية تصدر النسخة العربية من كتاب «الإسكندرية القديمة» للنشء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط التابع لمكتبة الإسكندرية، الثلاثاء، النسخة العربية لكتاب «الإسكندرية القديمة» للنشء، تأليف الدكتورة كارول اسكوفي؛ أستاذ اللغة الفرنسية بكلية التربية جامعة الإسكندرية، وكبير المراجعين بمركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط.

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ويتناول الكتاب الحقبة الكلاسيكية للإسكندرية متمثلة في العصر اليوناني والروماني، وذلك من خلال رؤية جديدة تمت الاستعانة فيها برسوم توضيحية مبسطة تشجع وتجذب الأطفال للقراءة والتعلم.

ووفقا لبيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، اليوم، فان الكتاب يهدف إلى رفع الوعي الثقافي لدى النشء، وتثقيفهم بصورة مبسطة عن تاريخ الإسكندرية إحدى أهم مدن العالم القديم، في إطار الاهتمام الخاص الذي توليه المكتبة للطفل والنشء.

يشار إلى أن الإصدار الأول من الكتاب صدر باللغة الإنجليزية في عام 2012، ثم جاءت هذه الطبعة باللغة العربية، التي قامت بترجمتها غادة البهي، ومن المقرر أن يتم إصدار الكتاب باللغة الفرنسية قريبًا، ليصل الكتاب إلى أكبر عدد ممكن من الطلبة في مرحلة النشء على مستوى الجمهورية.