شكرا لقرائتكم خبر عن «النجاح مجموعة من الصدف».. صلاح دياب يتحدث عن مسيرته: «كان حتة مشوار» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث رجل الأعمال المهندس صلاح دياب، مؤسس صحيفة «المصري اليوم» عن مشوار حياته في ندوة عقدت بنادي روتاري القاهرة، الأسبوع الماضي.

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وصف «دياب» مشوار حياته قائلًا: «ده كان حتة مشوار»، مستنكرًا ما يقوله الناس ويوصفه البعض منهم قائلين: «ده فلان بيمسك التراب يحوله ذهب»، غير مدركين ما عانى منه من إخفاقات وتحديات طوال مشوار حياته، ولكن ما جعله يصمد إلى أن وصل لنجاحه هو عدم تكرار الأخطاء، مشيرًا إلى أهمية وفضل «الصُدّف» لما وصل إليه.

وعن عدم تخصصه في مجال واحد فقط يتقنه، قال «دياب» عن نفسه إنه شخص لا يتقن شيء، وإنما يستعين بخبرات أفضل الأشخاص في المجالات، التي يعمل بها مثل سلسلة محال «لابوار» للحلويات، والبترول والخدمات.