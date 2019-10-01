شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يقف وقفة رمزية تأييدًا للدولة المصرية والقوات المسلحة والشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وقف أعضاء مجلس النواب وقفة رمزية للإعلان عن تأييدهم للدولة المصرية والقوات المسلحة والشرطة المدنية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس. كان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، النائب بهاء أبوشقة، قد دعا أعضاء المجلس للوقوف تأييدا للدولة المصرية والقيادة السياسية والقوات المسلحة، ووافق أعضاء المجلس على الاقتراح.

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