شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «النواب» يُطالب الحكومة بالتعاون مع البرلمان لتحقيق طموحات الشعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، أن «الشعب المصري ضرب أروع الأمثلة في الوطنية والوعي»، مطالبًا الحكومة بالتعاون مع البرلمان لتحقيق طموحات هذا الشعب العظيم.

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ووجه «الشريف» خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية من دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، الثلاثاء، رسالة إلى شعب مصر قائلا: «لقد أثبتم بما لا يدع مجالا للشك أن هذا الشعب سيبقى ويظل في رباط إلى يوم الدين، أثبتم خلال الأيام الماضية قيمة وعظمة هذا الشعب حينما تصدى لكل محاولات الفتن، اسمحوا لي أن أتقدم بتحية تقدير وإجلال لشعب مصر العظيم».

وشدد على أن «نواب الشعب يؤكدون ثقتهم الكاملة في الرئيس عبدالفتاح السيسي لقيادة هذا الوطن»، مؤكدًا أن «هذا التأييد لم يأت من فراغ، ولكن من خلال إنجازات الرئيس»، موجهًا تحية إجلال وتقدير إلى رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل، وأرواح شهدائهم.

ووجه «الشريف» حديثه إلى مجلس النواب قائلًا: «إن هناك الكثير من التشريعات التي يجب إنجازها على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ويجب أن يكون كل همها هو المواطن البسيط، كما يجب أن تتعاون الحكومة مع المجلس لرفع مستوى هذا الشعب العظيم، وأن يكون هناك تعاون مثمر يمس الصالح العام للمواطن»، مشيدًا بأداء المجلس خلال أدوار الانعقاد الأربعة الماضية.