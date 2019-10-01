شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل إعادة 35 محاكمة متهم بـ«فض اعتصام رابعة» لـ5 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 35 متهمًا في قضية فض اعتصام رابعة لجلسة 5 أكتوبر لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد حمّاد، وباهر بهاء الدين، بحضور محمد عادل، وكيل أول نيابة مدينة نصر، بسكرتارية وليد رشاد.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية «ميدان هشام بركات حاليًا» وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.