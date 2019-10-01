شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية: مؤتمر للشباب كل شهرين.. وسنبدأ بالمطرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، على اتجاه المحافظة لعقد مؤتمرات للشباب بجميع المراكز والمدن كل شهرين، وقال: «سنبدأ بعقد مؤتمر في مركز المطرية يضم المنزلة والجمالية للاستماع إلى الشباب والمشاكل التي تواجههم وعرض مقترحاتهم وأفكارهم لمواصلة مسيرة النهوض بالاقتصاد المصري».

جاء ذلك خلال اجتماع «شاروبيم» مع أمناء أحزاب المحافظة، مساء الاثنين، بحضور الدكتور أيمن مختار، السكرتير العام للمحافظة، وسعد الفرماوي، السكرتير المساعد للمحافظة، لبحث دور الأحزاب في تقديم الخدمة للمواطنين وتوعية الشباب بحجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة للنهوض بالاقتصاد.

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وأضاف المحافظ أن «الهجمة الشرسة من الإشاعات التي تتعرض لها مصر ممنهجة من الداخل والخارج لهدم كيان هذه الدولة وما تم بناءه من إنجازات خلال السنوات القليلة الماضية من مدن جديدة ومشروعات قومية عملاقة وبنية أساسية للمدن والقرى»، مشيرا إلى أن «للأحزاب السياسية دور فعال في توعية وتثقيف المواطنين والشباب بما يحاك ضد مصر ومحاولة تشويه صورتها في الداخل والخارج للنيل منها وأنهم شركاء في التصدي لأعداء الوطن».

واستمع المحافظ، إلى أمناء الأحزاب، وعرض مقترحاتهم لمواجهة بعض القضايا وطلب منهم عقد ندوات والتواصل مع الشباب والمواطنين لتصحيح الصورة ونشر الحقيقة التي يعمل أعدائنا في الداخل والخارج للنيل منها وتزييفها وأكد أنه سيقوم بدراسة مختلف مقترحاتهم.

ومن جانبهم، أعرب أمناء الأحزاب، عن تقديرهم لجهود محافظ الدقهلية، التي يبذلها في مختلف القطاعات والمجالات ويلمسها المواطنين.