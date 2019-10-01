شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة: حريصون على تمكين المواطنين من مباشرة حقوقهم السياسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، حرص قضاة المجلس على تحقيق العدالة الناجزة في مجال مباشرة الحقوق السياسية للمواطنين عبر المشاركة في الإنتخابات والإستفتاءات باعتبارها أحد الواجبات الوطنية.

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أضاف رئيس مجلس الدولة، خلال إستقباله وفد الهيئة الوطنية للإنتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم لاشين، الثلاثاء، لتهنئته بتولي مهام منصبه، أن الهيئة منذ بداية إنشائها «أدت دورا وطنيا قبل أن يكون قضائيا مشرفا تستحق عليه الشكر والتقدير، وإستطاعت ان تقوم به بكل نزاهة وحيادية».

وأثنى رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات على مجلس الدولة «ودوره الرائد في حماية الحقوق والحريات العامة، خاصة المبادئ التي يستنها قضاة المجلس بصدد مباشرة الحقوق السياسية للمواطنين في جميع صور الانتخابات».

حضر اللقاء أعضاء المجلس الخاص السلطة العليا بمجلس الدولة، وأمين عام المجلس المستشار، طه كرسوع، وكذا المستشارين اعضاء الهيئة الوطنية للإنتخابات.