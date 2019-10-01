شكرا لقرائتكم خبر عن كنوز الملك توت عنخ آمون في لندن نوفمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، انتقال معرض «كنوز الفرعون الذهبى» الملك توت عنخ آمون إلى العاصمة البريطانية لندن، بعد تنظيمه في العاصمة الفرنسية باريس، واستقطاب نحو 1.4 مليون زائر.

قال «وزيرى»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن المعرض ضم 150 قطعة أثرية من مقتنيات الملك الشاب، وسيفتتح في لندن، نوفمبر المقبل، الذي يوافق مرور 97 عاما على اكتشافه على يد المستكشف اليريطانى هوارد كارتر في منطقة وادى الملوك غرب مدينة الأقصر، 4 نوفمبر 1922.

أضاف أن لندن هي المحطة الثالثة من محطات المعرض، بعد عرضه في لوس انجلوس وباريس، ضمن جولة لبعض مقتنيات كنوز الملك توت عنخ آمون حول العالم، قبل إعادتها إلى مكان عرضها الدائم في المتحف المصري الكبير الذي سيفتتح عام 2020.