شكرا لقرائتكم خبر عن فوز «حلق» من مقتنيات أسرة محمد علي باستفتاء متحف المجوهرات بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية، عن القطعة الفائزة في استفتاء «أنت من تقرر» للعرض مجانًا للجمهور بالمتحف، خلال شهر أكتوبر، بهدف إيجاد مزيد من التواصل المجتمعي بين المتحف والجمهور.

والقطعة الفائزة عبارة عن زوج حلق، كل فردة مكونة من فواقة بلاتين ينتهيان بزهرتين من البلاتين أحدهما مرصع بالماس الأصفر، والأخرى مرصعة بالزمرد الأخضر من مقتنيات أسرة محمد على.

وجرى الاستفتاء طوال شهر سبتمبر على 4 قطع هي «زوج حلق من الذهب كل فردة مكونة من فواقة ذهب على شكل زهرة محلاه بالياقوت الأحمر والزمرد وملحوم أسفل الحجر الزمرد كوشة ذهب يتدلى منها جسم الحلق وهو مكون من زهرة من الذهب وسطها حجر زبرجد يحيط بأوراق الزهرة يتدلي منه حبات من اللؤلؤ والفردتان متماثلتان وهو من مقتنيات أسرة محمد على، وزوج حلق من البلاتين كل فرده عباره عن ثلاثة أغصان من البلاتين مرصعة بأحجار من الماس ويتدلى من الاغصان الثلاثه بيوت فصوص من البلاتين مرصعة بأحجار من الماس والزفير والفردتان متماثلتان من مقتنيات أسرة محمد على، وزوج حلق كل فردة مكونة من فواقة عبارة عن بيت فص من البلاتين مركب به حجر من الماس يتدلي منه كوشة ذهب ملحومة في نجمة من البلاتين خماسية الأطراف مرصعة بالماس من مقتنيات أسرة محمد علي».

فوز "حلق"من مقتنيات أسرة محمد على باستفتاء متحف المجوهرات الملكية فى الإسكندرية لقطعة شهر أكتوبر

فوز "حلق"من مقتنيات أسرة محمد على باستفتاء متحف المجوهرات الملكية فى الإسكندرية لقطعة شهر أكتوبر

فوز "حلق"من مقتنيات أسرة محمد على باستفتاء متحف المجوهرات الملكية فى الإسكندرية لقطعة شهر أكتوبر