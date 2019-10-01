شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال»: الجبهة الداخلية الموحدة الواثقة في قيادتها هي السبيل لمواجهة الأخطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الجبهة الداخلية الموحدة والواعية بالأخطار المحيطة بمصر والواثقة في قيادتها، هي السبيل لمواجهة الأخطار مهما كانت، مضيفًا أننا كمواطنين مصريين فخورون ببلدنا، ومدركون لما تحقق فيها من نهضة ملموسة وتغير ملحوظ في جميع القطاعات، ولا يمكن اختزال المشهد في صورة من هنا أو هناك، أو الاستماع إلى مغرض أو مخرب أو حاقد.

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وأكد عبدالعال، في كلمة في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس، الثلاثاء، ضرورة النظر للصورة الإجمالية الكلية وهي تشهد وبحق على جهد القيادة السياسية في سبيل تطوير ورفعة هذا الوطن ونحن نثق فيها ونثق في خطواتها.

وأضاف أننا محاطون بمنطقة مضطربة غير مستقرة، وتوجد حولنا منازعات في جميع الخطوط والاتجاهات، ولا أخفيكم سرًا أن استقرار الشعب والمعبر عنه يقدر بكثير من الإعزاز والتقدير الدور الوطنى لرجال القوات المسلحة البواسل، ورجال الشرطة الأبطال، الذين ما تأخروا يومًا عن الوطن وحفظه وحمايته بأمانة وإخلاص، وأنهم حائط الصد وعمود الخيمة في هذا الوطن عندما تشتد حوله الأخطار.

ولفت إلى أنه لم يدخر جهدا لدعم الممارسة الديمقراطية والحوار، وقال مخاطبا النواب: «أعاهدكم وشعب مصر أن تكون قاعة البرلمان منبرًا للحوار، أغلبية وأقلية ومستقلين، لصالح شعب مصر».