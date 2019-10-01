شكرا لقرائتكم خبر عن فرع منظمة خريجى الأزهر بجنوب سيناء يشارك بسلسلة ندوات لمحاربة الأفكار الهدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بجنوب سيناء سلسلة ندوات بعنوان "محاربة الأفكار الهدامة والمتطرفة" بمعاهد منطقة جنوب سيناء الأزهرية، ضمن مبادرة "أوطان بلا إرهاب" التى أطلقتها المنظمة بالقاهرة.

بدأت أولى الندوات بمعهد الطور الإعدادى الثانوى النموذجى بنين، حيث أكد الدكتور على عبد الظاهر، عضو المنظمة فى كلمته على ضرورة مواجهة ومحاربة الأفكار الهدامة والمتطرفة ونشر وسطية الإسلام الصحيح البعيد عن التطرف والإرهاب.

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كما أوضح علاء محمد عبد العظيم مدير فرع المنظمة بجنوب سيناء أهمية دور الطالب الأزهرى فى محاربة الأفكار الغلو والتطرف الهدامة، وتطرق الحوار إلى التعريف بالمنظمة العالمية لخريجى الأزهر وأنشطتها وفعالياتها وكذلك حث الطلاب والمعلمين بالمعهد على استكمال الأعمال الخاصة باستيفاء معايير الحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.