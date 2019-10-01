شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع البحوث الإسلامية يعلن مسابقة بحثية لوعاظ الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجمع البحوث الإسلامية، تنظيم مسابقة بحثية لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف بعنوان: "دور الأزهر الشريف فى تعزيز الوعى بالأمن المجتمعى"، فى إطار تنمية مهارات الوعاظ والواعظات وتشجيعهم على القراءة والاطلاع والبحث العلمى.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد عياد، إن المجمع يعمل على تنظيم المسابقات للوعاظ والواعظات بشكل مستمر لأجل تقديم نموذج دعوى قادر على مواجهة الأفكار المتطرفة التى يعانى منها المجتمع من خلال تفنيدها ودحض شبهاتها وتفريغها من مضمونها الذى يستهدف ضرب أمن المجتمع وبث الفتنة بين أبنائه.

Advertisements

أضاف عيّاد أن كتابة البحث يشترط أن تكون في المحاور الآتية وهى: الأمن المجتمعى ومقوماته، ومحاور الأمن المجتمعى (الأمن الفكرى – الأمن الأسرى - الأمن المعلوماتى – الأمن البيئى – الأمن التربوى)، بالإضافة إلى معوقات الأمن المجتمعي ومنها: (الشائعات – الإرهاب – الغلو – التطرف )، ووسائل تحقيق الأمن المجتمعى، فضلًا عن دور هيئات الأزهر الشريف فى نشر الوعى بقضايا الأمن المجتمعى، والمقترحات والتوصيات.

وأعلن المجمع أن من شروط المسابقة، الالتزام بموضوع المسابقة المعلن عنها، وأن تتوافر في البحث أسس وشروط البحث العلمى المتعارف عليها، والالتزام باللغة العربية فى كتابة البحث، وألا يكون قد سبق للمشارك نشر البحث أو نال جائزة عنه، وألا يقل البحث عن (20) صفحة ولا يزيد عن (30) صفحة، ومن المقرر أن يبدأ المجمع في استقبال الأبحاث من اليوم الأول من شهر نوفمبر القادم حتى نهايته، على أن تُسلم الأبحاث بمقر الأمانة العامة المساعدة للدعوة والإعلام الدينى بمقر المجمع بمدينة نصر.