شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعقد النسخة الثالثة لمؤتمرات "مستخدمى المياه" لنشر الرى الحديث بين المزارعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزارة الموارد المائية والرى المؤتمر الثالث لروابط مستخدمى المياه، لاستعراض التجارب المميزة للمشاركين فىالمسابقة القومية الثانية لترشيد استهلاك المياه "حافظ عليها تلاقيها " لعام 2019.

وعرض المزارع صافى عبد السلام ضو، تجربته فى استخدام أساليب الرى الحديث "الرى بالرش" فى زراعة أشجار المانجو ونشر التجربة في الأراضي المجاورة ودارت مناقشات فى عدد من الموضوعات من بينها مزايا الرى الحديث وتكلفة إنشاء الشبكة وكذلك طرق نشر التجارب بالمحافظات المختلفة والاستفادة من تجارب التصدير وتنوع الاستثمار.

كما تم استعراض تجارب المزراعين وما حققوه من نجاحات فى تنفيذ التجربة وما عاد عليهم من أرباح وامتيازات نتيجة تنفيذ تلك التجارب.

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ومن المقرر تكريم أصحاب تلك التجارب الناجحة خلال أسبوع القاهرة الثانى للمياه الشهر الحالى وسيتم نشرها فى وسائل الإعلام المختلفة لنشر الاستفادة من الممارسات الجيدة فى الزراعة.

وطالبت وزارة الرى بضرورة نشر تجارب الرى الحديث فى نطاق الأراضى الزراعية المجاورة لهذه التجارب حتى يستطيع أكبر قدر من المزارعين التعرف على فوائد تلك التجارب ومن ثم تعميمها لترشيد استهلاك المياه من خلال روابط مستخدمى المياه خاصة بعد نجاح الفائزين فى مسابقة العام الماضى فى نشر تجاربهم بمحافظاتهم.

كما أكدت الوزارة على أهمية ترشيد استهلاك المياه في ظل التحديات التى تواجهها الدولة من ندرة المياه، مطالبة بضرورة ترشيد استهلاك المياه بكافة القطاعات وهو أحد أهم محاور الخطة القومية لموارد المياه واستراتيجية الوزارة.

وطالبت الوزارة المواطنينن بالتوسع فى تلك التجارب لتحقيق ربح مادى اكبر لهم والتوسع فى تنفيذ استراتيجيات ترشيد المياه مشيرة إلى أن عدد كبير من المزراعين شاركوا فى المسابقة منذ الإعلان عنها حيث بلغ عدد المشاركين 83 مزراع، تمت تصفيتهم في المرحلة الأولى ل 60 مزارع ووصل عدد الفائزين فى التصفية قبل النهائية إلى 10 مزراعين وتهدف المسابقة إلى تعزيز الوعى بندرة المياه وتشجيع المارسات الجيدة فى استخدام وسائل الرى الحديث لترشيد استهلاك المياه.