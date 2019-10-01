شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن بدء الأنشطة بمدارس التربية الخاصة وطلاب الدمج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدء تفعيل الأنشطة لطلاب التربية الخاصة والدمج.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى شروط المسابقات، بالنسبة لطلاب التربية الفكرية والدمج،تقام المنافسات فى سباقات 100 متر الى 200 متر عدو، فى لعبتى دفع الجلة والوثب الطويل، على أن تقام مسابقات منفصلة كل إعاقة على حده " توحد ، تأخر عقل، داون سيندروم".

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وشددت الوزارة على أنه تقام أيضا مسابقات منفصلة لطلاب التربية السمعية فى المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية ولكل لاعب حق الاشتراك فى سباقين.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تنظيم مسابقة الأنشطة لهؤلاء الطلبة يشعرهم بالقوة، كما أنها فرصة لاكتشاف كل طالب لموهبته والعمل على تنميتها من قبل الوزارة.