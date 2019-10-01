أخبار مصر

التعليم تعلن بدء الأنشطة بمدارس التربية الخاصة وطلاب الدمج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن بدء الأنشطة بمدارس التربية الخاصة وطلاب الدمج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدء تفعيل الأنشطة لطلاب التربية الخاصة والدمج.

 

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى شروط المسابقات، بالنسبة لطلاب التربية الفكرية والدمج،تقام المنافسات فى سباقات 100 متر  الى 200 متر عدو، فى لعبتى دفع الجلة والوثب الطويل، على أن تقام مسابقات منفصلة كل إعاقة على حده " توحد ، تأخر عقل، داون سيندروم".

Advertisements

 

وشددت الوزارة على أنه تقام أيضا مسابقات منفصلة لطلاب التربية السمعية فى المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية ولكل لاعب حق الاشتراك فى سباقين.

 

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تنظيم مسابقة الأنشطة لهؤلاء الطلبة يشعرهم بالقوة، كما أنها فرصة لاكتشاف كل طالب لموهبته والعمل على تنميتها من قبل الوزارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعليم تعلن بدء الأنشطة بمدارس التربية الخاصة وطلاب الدمج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا