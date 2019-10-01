شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة تثمن دعم الجالية المصرية فى إيطاليا لجناح مصر بالمعرض الدولى للرخام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عدد من الجالية المصرية فى إيطاليا بمعرض Marmomac الدولى للرخام والجرانيت الذى يقام بمدينة فيرونا الإيطالية، لدعم وزيارة جناح مصر بالمعرض، حيث يضم المعرض هذا العام جناحا مصريا كبيرا لعدد من المصانع المصرية، وعلى رأس هذا الجناح، قسم كبير لمصنع كنوز الجلالة للرخام والجرانيت، الذى يعد أحد مشروعات منطقة الجلالة، التى تتميز بأفخر وأروع أنواع الرخام فى العالم.

ومن جانبها، أثنت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على دعم الجالية المصرية لكل منتج مصرى وترويجهم للمعرض بإيطاليا والجناح المصري، مشيدة بدور السفير إيهاب أبوسريع القنصل العام المصرى بميلانو، فى التنسيق للزيارة وتشجيعه الجالية المصرية على المشاركة فى المعرض ودعم الجناح المصري، وكذلك الدور الذى قام به أعضاء الجالية المصرية فى ميلانو وفى روما، والسيد ماجد حنا الذى قام بتوفير وسائل انتقال للجالية المصرية من روما إلى مقر المعرض بفيرونا.

وقالت وزيرة الهجرة إن دعم الجالية المصرية فى إيطاليا للجناح المصرى فى فيرونا ليس بغريب على أبناء مصر بالخارج، فهم يُكنون كل الحب والولاء والانتماء لكل ما هو يحمل اسم مصر فى كافة المجالات.

ويعد معرض Marmomac، أكبر معارض الرخام والجرانيت فى العالم الذى يقام بمدينة فيرونا الإيطالية وقد شاركت مصر فى فعالياته على مساحة 348 مترا مربعا.

Advertisements



جناح مصر بمعرض Marmomac



جناح مصر بمعرض Marmomac الدولى للرخام والجرانيت