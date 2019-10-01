شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: نحرص على إتاحة المرحلة الجامعية لكل مواطنى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن سعادته بتشريف قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لجامعة حلوان، قائلا: "أرحب بقداسة البابا باسمى واسم كل العاملين بوزارة التعليم العالى والجامعات المصرية فهذا الرجل إنسان حكيم عاشق ومحب لمصر وشعبها وسمائها وأرضها وكان له القدوة والأثر فى العديد من المواقف التى مرت بمصر هو والأزهر الشريف".

وأضاف وزير التعليم العالى، خلال احتفالية جامعة حلوان باستقبال قداسة البابا تواضروس الثانى تحت عنوان "فى حب مصر" : "أقتبس من كلمات قداسة البابا مع مجلس الجامعة الذى أكد أن بناء الإنسان يأتى بالتعاون بين مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسات التعليمية والدينية والشباب والرياضة والأحزاب السياسية والمجتمع المدنى"، مشيرا إلى أن الوزارة وكل قيادات الجامعات على مستوى الجمهورية يعملون على وجود شاب مصرى قادر على العطاء.

وأشار وزير التعليم العالى، إلى أن التعاون بين الجامعة والكنيسة المصرية يأتى فى إطار الشراكات متعددة الأطراف وينتج عنها بعض العمل المجتمعى الهام للغاية من خلال الكنيسة المصرية والجامعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لتنمية المجتمع وهذا شئ مهم للغاية، قائلا: "حرصنا أن تكون مؤسسات التعليم فى كل ربوع الوطن فى مطروح والوادى الجديد وقريبا فى الغردقة لإتاحة التلعيم فى كل ربوع الوطن ومهتمين بتنويع مصادر التعليم فى الكليات التكنولوجية والتعليم الفنى ودعم الجامعات والتعاون بين الجامعات والبحث العلمى ودعم جامعتى زويل والمصرية اليابانية التى تعد جامعات بحثية فى المقام الأول.



