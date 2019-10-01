شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس لطلاب جامعة حلوان: "أنتم فى أجمل فترة من حياتكم" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التحية لطلاب وأساتذة جامعة حلوان ووزير التعليم العالى ورئيس جامعة حلوان، خلال زيارته للجامعة اليوم، قائلا: "أوجه كلمتى للأبناء الأحباب الشباب والشابات أتذكر اليوم عندما كنت طالبا فى جامعة الإسكندرية وهذه الزيارات تعطينا ذكريات طيبة فالدراسة الجامعية من أفضل فترات عمر الإنسان".
وأضاف البابا تواضروس الثانى، بكلمته خلال فعاليات محاضرة "فى حب مصر"، اليوم، الثلاثاء بجامعة حلوان، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمى والدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان: "أنتم فى أجمل فترة من حياتكم وهى الفترة تشكل شخصياتكم فى المستقبل، واتحدث اليوم عن محركات الحياة، ربما يوما تحتل منصبا عاليا على مستوى العالم والعالم كله صار الإنسان منفتحا بصورة مذهلة".
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