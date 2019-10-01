شكرا لقرائتكم خبر عن كورال جامعة حلوان يقدم ترنيمة بعنوان "احفظ بلادنا يارب من الإرهاب والشر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم كورال جامعة حلوان خلال زيارة قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بـ ترنيمة بعنوان "احفظ بلادنا يارب من الإرهاب والشر"، وردد الطلاب من أعضاء الكورال الأغنية وسط متابعة حريصة من قداسة البابا ووزير التعليم العالى ورئيس جامعة حلوان.

وجاءت كلمات الترنيمة: "احفظ بلادنا من الفقر والجهل، احفظ بلادنا يارب، مجدك يعود ليها يشفى أراضيها وبركتك فيها احفظ بلادنا يارب، احفظ بلادنا يا رب واملاها من خيرك جايين من كل القلب ملناش رجاء غيرك".

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وبدأت فعاليات الندوة بالسلام الجمهورى، كما عرضت جامعة حلوان فيلما تسجيليا عن كلمات البابا تواضروس فى حب مصر، وذلك عقب انتهاء الاجتماع الذى عقد بين قداسة البابا تواضروس الثانى ووزير التعليم العالى ورئيس جامعة حلوان.

ومن المقرر توقيع بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية والجامعة وأن يلقى قداسة البابا محاضرة بعنوان: "في حب مصر"، حيث يرافق قداسة البابا وفد كنسي يتكون: نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق والقس كيرلس بشرى سكرتير قداسة البابا والقس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والدكتور إسحق عجبان عميد معهد الدراسات القبطية ووكيل المعهد الدكتور عادل فخري والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات.



