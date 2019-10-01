شكرا لقرائتكم خبر عن فوضى إفلاس "توماس كوك" تعرقل عودة أم بريطانية لبلادها بعد انتهاء أجازتها بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تزال تداعيات انهيار عملاق السياحة البريطانى، توماس كوك تؤثر على عملائها فى عدد متفرق من دول العالم الذين وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها عالقين، وسلط موقع "برمنجهام لايف" البريطانى الضوء على معاناة أنيكا سكايد من مانشستر العالقة فى الغردقة بمصر، بعد أن وجدت أن الطائرة المخصصة لنقل عملاء الشركة ممتلئة، لتعود هى ووالدتها وطفليها إلى الفندق مرة أخرى.

وقال الموقع أن أنيكا تريد العودة إلى الوطن بعد عطلتها فى مصر، لكنها تجد مشكلات بسبب انهيار توماس كوك، مشيرا إلى أن الشركة التى أعلنت انهيارها أثرت على 150 ألف بريطانى تقطعت بهم السبل فى الخارج.

وكان من المقرر أن تعود "سكايد" وعائلتها جواً إلى المملكة المتحدة الليلة الماضية، بعد عطلة استغرقت أسبوعين فى البلاد ولكن عندما وصلت إلى مطار الغردقة قبل أكثر من ثلاث ساعات من موعد إقلاع رحلتها إلى مانشستر، قالت إنها أُبلغت أن الطائرة كانت ممتلئة بالفعل.

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وتقول أن الرحلة البديلة إلى برمنجهام كانت ممتلئة، بينما تم إلغاء رحلة أخرى إلى جاتويك.

وتقول أنيكا، التى تعيش فى هايد، إنه قيل لها بعد ذلك أن حافلة صغيرة ستأخذها هى والركاب الآخرين إلى فنادقهم، لكنها تدعى أن هذا لم يحدث بعد فترة وجيزة من مغادرتها المطار، وتم إجبار الجميع على المغادرة - وتركوا على الطريق.

وتقول الآن أنكا، التى تسافر مع أمها لين وأولادها أليشا وجيسيكا، إنها على استعداد للسفر إلى مطارات بديلة فى المملكة المتحدة، لكنها تشعر بالقلق من أنها قد لا تزال غير قادرة على السفر على متن طائرة عندما تعود إلى مطار الغردقة الليلة.