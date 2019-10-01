شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. فاروق الباز.. رحلة عالم مصرى من الزقازيق لكويكب باسمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنجاز جديد لم يسبقه إليه أحد حققه العالم المصرى الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء بوكالة ناسا الأمريكية، حيث أعلن الاتحاد العالمى للفلك والتابع لهيئة الأمم المتحدة إطلاق اسم "الباز" على كويكب بالفضاء، نتيجة لدوره مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، بداية بمشروع أبوللو لاستكشاف سطح القمر فى منتصف ستينيات القرن الماضى، مرورا بتصوير الأرض من المدار على رحلة أبوللو سيوز الأمريكية الروسية المشتركة.

ونستعرض من خلال الفيديو التالى رحلة العالم المصرى الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء بوكالة ناسا الأمريكية من الزقازيق إلى كويكب باسمه فى الفضاء.