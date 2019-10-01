شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار السيسي: علينا أن نشيد بفضل آبائنا وأمهاتنا العظيم.. شكرا لهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، إنه فى اليوم العالمى لكبار السن، علينا أن نشيد بفضل آبائنا وأمهاتنا وكل الأجيال السابقه، التى ندين لها بفضل عظيم لما قدموا لصالح الارتقاء بهذا المجتمع، والعمل على بنائه بشكل سليم ، فشكراً لهم جميعاً.
جاء ذلك في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " .
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