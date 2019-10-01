شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 22 كيلو "ذهب" و23 فص ألمـاس عبر المنافذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل قطاع أمن المنافذ حملاته الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

ونجحت الجهود الأمنية في ضبط (5) قضايا تهريب، ضبط خلالها (ملابس أجنبية الصنع – مستلزمات طبية – أجزاء فلاتر مياه – كيماويات) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا (ثلاثمائة وإثنى عشر ألفاً وستمائة وخمسة وستون جنيهاً).

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وتمكنت الحملات الأمنية من ضبط قضية مشغولات ذهبية بمضبوطات بلغت (22 كيلو جرام من المشغولات الذهبية – 23 فص ألمـاس)، فضلاً عن ضبط (43) قضية (مزاولة مهنة بدون تصريح، تسول، دخول دائرة جمركية، مخالفات السائقين، مخالفات مسطح مائى، مخالفة صيد، سلاح أبيض، انتهاء فترة التصريح، تزوير رخصة قيادة).

ونجحت الجهود في ضبط 1020 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ (197) حكما قضائيا متنوعا، وضبط قضية فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.