موجز 1.. القوى العاملة: 6 أكتوبر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها إعلان وزارة القوي العاملة، أن يوم الأحد ، السادس من أكتوبر"عيد النصر" إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا..

القوى العاملة: 6 أكتوبر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص

أعلنت وزارة القوي العاملة ، أن يوم الأحد ، السادس من أكتوبر"عيد النصر" إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.

ننشر "لوجو" احتفالات القوات المسلحة بالذكرى 46 لانتصارات أكتوبر

يشارك ”الخليج 365”، فى الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر، حيث يقدم مواد وثائقية، ومواد حوارية، على مدار الشهر، وذلك فى الذكرى الـ46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وسائل الإعلام الصينية تبرز تهنئة الرئيس السيسى بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس الصين

أبرزت وسائل الإعلام الصينية، اليوم الثلاثاء، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الصين، بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، والذى يوافق الأول من أكتوبر.

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تشكيل دوائر محكمة النقض للعام القضائى الجديد بالأسماء

اعتمدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض، الأحد الماضى، برئاسة المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى، تشكيل الدوائر بالمحكمة للعام القضائي الجديد 2019-2020.

"التأمين الصحى" تكشف سر هرمون "الميلاتونين" فى تمييز الليل وربطه بالنوم

كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن عدم النوم يؤثر سلبيا على جسم الإنسان وتابعت: قلة النوم لها تأثير سلبى على مناعة الجسم لأن الجسم بينتج هرمون الميلاتونين أثناء النوم وهى مادة مسئولة عن محاربة الأجسام الضارة فى الجسم.

صور .. إصابة تلميذين فى حادث انقلاب أتوبيس مدرسة خاصة بدمياط

أصيب تلميذين بإحدى المدارس الخاصة، عقب انقلاب أتوبيس المدرسة، صباح اليوم الثلاثاء، تم نقلهما لتلقى العلاج بمستشفى طوارئ كفر سعد.

فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم صلاة المرأة بالملابس الخفيفة

نشرت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ضمن فيديوهات تنشرها عبر الصفحة للإجابة على أسئلة المتابعين.