شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار مجلس الوزراء يشيد بتقرير الخليج 365 عن تل العقارب: يساوي مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، بتقرير الخليج 365 عن تل العقارب، وكيف تغيرت حياة سكان العشش بعد نقلهم لكومباوند روضة السيدة وشعروهم بالحياة الكريمة فيه.

وقال هاني يونس عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: ده فيديو بمليار جنيه، الست بتقول إحنا مكناش عايشين، دلوقتي بقينا عايشين، اتفرجوا، تحيا مصر.

ويتضمن تقرير "فيديو 7"، جولة داخل شوارع المنطقة بعد تطويرها بشكل كامل مع الأهالى الذين تحدثوا عن الفارق الكبير بين المنقطة قبل تطويرها وبعد التطوير فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن خطة الدولة الموسعة للقضاء على العشوائيات.

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وتحدث أهالى المنطقة حول أن هذه المنطقة كنت عبارة عن جبل وأكوام من القمامة ومجرد غرف بجوار بعضها، والآن تحولت إلى عمارات مجهزة للإقامة بها ومتوفر بها كل المرافق الأساسية وأصبحت متطورة بشكل كامل، معبرين عن شكرهم للرئيس السيسى على تطوير هذه المنطقة.

ولمشاهدة تقرير تل العقارب أنظر الفيديو التالي: