شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة لـ"الوطنية للانتخابات": حريصون على العدالة الناجزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام وفد رفيع المستوى من الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وكل من المستشارين أعضاء الهيئة الوطنية المستشار فارس فام والمستشار أحمد عبود والمستشار ياسر المعبدى والمستشار هانى محمد بزيارة مجلس الدولة للتهنئة بثقة رئيس الجمهورية بتعيين السيد المستشار محمد محمود حسام الدين رئيساً لمجلس الدولة.

وصرح مصدر مسئول بالمجلس، أن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قد أثنى على مجلس الدولة ودوره الرائد فى حماية الحقوق والحريات العامة، خاصة المبادئ التى يسنها قضاة المجلس بصدد مباشرة الحقوق السياسية للمواطنين فى جميع صور الانتخابات.

وأضاف أن المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة قد وجه الشكر للمستشار لاشين إبراهيم على زيارته لمجلس الدولة والوفد المرافق له، وأشاد بدور الهيئة الوطنية للانتخابات، وما تؤديه من عمل وفقاً للدستور والقانون بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلال تام وحيادية مطلقة.

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وأكد رئيس المجلس حرص قضاة المجلس على تحقيق العدالة الناجزة فى مجال مباشرة الحقوق السياسية للمواطنين التى تمكنهم من عملية الاقتراع والمساهمة فى الواجب الوطنى، باعتبار أن هذا الحق هو أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعى، وعلى تقدير أن الغاية التى يستهدفها تتمثل أصلاً فى صون حقوق المواطنين وحرياتهم العامة.

حضر اللقاء المستشارون أعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة، المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، والمستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محكمة القضاء الإدارى، والمستشار يحيى خضرى نوبى، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس إدارة التفتيش الفنى، والمستشار أسامة محرم، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس هيئة مفوضى الدولة، والمستشار أنور خليل، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع، والمستشار أحمد عبد التواب، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية، والمستشار طه كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، الذين وجهوا الشكر إلى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والوفد المرافق له على زيارتهم لمجلس الدولة.