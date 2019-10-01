شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان: شعب مصر انتصر لاستقرار الدولة بتجديد الثقة فى الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن دور الانعقاد الخامس سيشهد استجابة لكافة طلبات النواب فى الدوائر، مؤكداً أن الوطن مر بدعوات إسقاط الدولة، ولكن كان الشعب المصرى العظيم هو حامى الحمى، وانتصر للحفاظ على استقرار الدولة وكافة مؤسساتها.

ووجه "وهدان" في كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، التحية إلى رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية البواسل، وإلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى قال له، : "فسيادة الرئيس شعب مصر يجدد لك الثقة وفى قيادتك الحكيمة لبناء دولتنا العصرية الحديثة، وفى القضاء على المخططات الاجرامية التى تحاك لإسقاط الدولة".

واختتم وكيل البرلمان سليمان وهدان كلمته، : " لابد أن ينحاز دور الانعقاد الخامس لتحقيق مطالب المجلس للفترة المقبلة".