شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان للحكومة:"تحمًّلوا المسئولية ولا تصدروا المشاكل للرئيس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن دور الانعقاد الخامس سيشهد وقفة شديدة مع الحكومة، مشدداً، : "نحن لن نترك هذا الشعب ومصالحه بعيدة عن قاعة البرلمان، ولن نسمح للمسئولين التنفيذيين، الحكومة والمحافظين أن يصدروا المشاكل لرئيس الجمهورية، عليهم أن يتحملوا المسئولية".

وأضاف "عبد العال" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، أن على الحكومة أن تحنو على هذا الشعب، متابعاً، : " الشعب المصرى قدم الكثير، وينتظر الكثير من البرلمان والحكومة، وعلى البرلمان أن يبادر بكل أدواته الرقابية، لأنه لن يرحم التاريخ هذا المجلس إذا ترك التنفيذيين بهذه الصورة".

وأكد رئيس البرلمان، أن الهدف من الجلسة المنعقدة الآن هى الدعوة إلى اللحمة الوطنية، والدعوة إلى دعم قواتنا المسلحىة، متابعاً فى رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية، : "نحن معك ووراءك وأرواحنا على أكفنا دفاعاً على هذا الوطن الغالى".

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