الصحة تفتح باب التسجيل للحصول على خدمات التأمين الصحى بــ100 وحدة فى 5 محافظات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأوضح دكتور أحمد السبكى، مدير مشروع التأمين الصحى الشامل ومساعد الوزير لشئون الرقابة والمتابعة أن عملية التسجيل ستتم من خلال التوجه للوحدة أو المركز الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومى أو صورة منها بالإضافة للرقم القومى للزوجة والأرقام القومية للأولاد أو شهادات الميلاد فى حالة أن عمر الأولاد دون 18 عام ولم يستخرجوا بطاقة للرقم القومى ليقوم بتسجيل البيانات الخاصة به و بأسرته كاملة ومن ثم يتم فتح الملف العائلى له ليتم بعدها تحديد موعد للفحص الطبى الشامل ليطمئن المواطن على صحته وصحة أسرته ذلك من خلال 100 وحدة ومركز صحة أسرة بالمحافظات الخمس موزعة كالتالى: 15 وحدة ومركز فى الإسماعيلية، 11 وحدة ومركز فى السويس، 23 وحدة ومركز فى الأقصر، 62 وحدة ومركز فى أسوان و 7 وحدات ومركز فى جنوب سيناء. Advertisements وتابع: مع عملية التسجيل سيتم التطوير لأكثر من 156 وحدة ومركز فى الـ 5 محافظات استعدادا لتشغيل المنظومة بهم بشكل كامل. وأكد السبكى أن منظومة التأمين الصحى الشامل ستغير من طبيعة الخدمات الصحية التى تقدم للمواطن المصرى حيث أن توجيهات القيادة السياسية تشدد على ضمان تقديم خدمة صحية تليق بالمواطن المصرى وتعمل على الحفاظ عليه وحمايته باعتباره القوى الأساسية فى بناء وتقدم الدولة المصرية مضيفا أن القيادة السياسية تؤكد على تقديم خدمة صحية على أعلى مستوى وفقا للمعايير القياسية العالمية.

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