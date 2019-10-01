احتفالا باليوم العالمي للمكفوفين.. أمن الفيوم ينظم زيارة لمدرسة النور للمكفوفين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
أوفدت مديرية أمن الفيوم، عددًا من الضباط والضابطات لزيارة (مدرسة النور للمكفوفين) بالمحافظة لمشاركتهم الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء.
وشارك في الحضور وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير المدرسة وأعضاء هيئة التدريس وعدد من الطلبة والطالبات بمختلف المراحل التعليمية الأمر الذي ترك أثرًا طيبًا في نفوس الأطفال، ووجهوا الشكر لضباط الشرطة لحرصهم على التواصل معهم، وعلى جهودهم في حفظ الأمن والاستقرار بالبلاد.
جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعظيم أطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وانطلاقا من المسئولية الاجتماعية لجهاز الشرطة بتفعيل المبادرات الخدمية والإنسانية، وإيمانًا بأهمية رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة وفى ضوء قرب الاحتفال بـ(اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء).
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