بمناسبة انتصارات أكتوبر.. الداخلية تصرح بزيارة استثنائية لجميع نزلاء السجون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

قرر وزير الداخلية، منح جميع السجناء زيارة استثنائية واحدة فقط، خلال الفترة من يوم 7 أكتوبر الجاري وحتى نهاية الشهر، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، وحرصاً من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.