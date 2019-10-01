ضبط طالبين وسيده سرقا خزينة ومحتوياتها من مسكن بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية، مرتكبي واقعة سرقة خزينة وما بداخلها من محتويات من داخل مسكن إحدى المواطنات بالإسماعيلية.
تلقى قسم شرطة ثان الإسماعيلية بلاغًا من "إحدى السيدات –مقيمة بدائرة القسم" باكتشافها سرقة الخزينة الخاصة بها من داخل مسكنها، وبداخلها بعض المشغولات الذهبية عبارة عن "4 غويشة–6خاتم –قرط ذهبي–عقود ومستندات خاصة".
تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "طالبين– سيدة" جميعهم مقيمين بدائرة القسم.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة من خلال فتح باب المسكن بمفتاح مصطنع، وبإرشاد المتهم الثاني تم ضبط المسروقات بمسكنه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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