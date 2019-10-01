"اتحرش بيا في الشارع وعايزة حقي".. مقتل عامل قمامة على يد ميكانيكي في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

"اتحرش بيا وعايزة حقي دلوقتي".. جملة أثارت غضب ميكانيكي؛ بعدما ذهبت زوجته إليه في ورشة عمله، لتستنجد به ضد جامع قمامة تحرش بها لفظيًا، وكاد يلامس مناطق من جسدها، فقرر الزوج التخلص منه بسلاح أبيض في منطقة الوراق.

المتهم بالقضية "محمد. م"، 45 سنة، ميكانيكي سيارات، والمجني عليه "سامي. س"، 40 سنة، عامل قمامة.

لا توجد معرفة سابقة بين الجاني والضحية؛ فتعرُّض زوجة الميكانيكي للتحرش اللفظي من عامل القمامة كان السبب فيما وصل إليه الخلاف وامتداده إلى حد القتل. يقول "رمضان. س" أحد الأهالي.

الزوجة كعادتها تخرج بشكل شبه يومي لشراء احتياجات منزلها من الأسواق والمحال المنتشرة بالمنطقة، شيء ما تعرضت له من أحد عمال القمامة الذين يتناوبون على المنطقة لرفع القمامة؛ سمعنا صراخا الزوجة، في أثناء مرورها بجانب أحد العمال.

لم نعتد حدوث مشاكل بين عمال القمامة وأهالي المنطقة؛ لكننا سمعنا من الزوجة أثناء الواقعة أن المجني عليه تحرش بها لفظيًا، وحاول ملامسة جسدها في أثناء مرورها؛ ما كان الدافع لاشتعال الأزمة. يواصل رمضان.

الزوجة ظلت متواجدة لبضع دقائق في مكان الواقعة، وهي تهدد جامع القمامة- هخلي جوزي يأدبك- وبعد محاولات بعض المتواجدين لتهدئتها انصرفت وهي توبخه ببعض الألفاظ. يقول محمد. م" عامل بأحد المصانع.

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البعض ظن أن الزوجة قد انصرفت، وانتهى الأمر؛ لكنها توجهت إلى الورشة التي يعمل بها زوجها- ورشة سيارات- وهي في حالة غضب وبكاء تستنجد به ضد جامع القمامة الذي قام بمعاكستها؛ فالزوج لم يكن يدرك ما حدث بالفعل؛ لكن نخوته زادت من غضبه؛ بسبب ما حدث لزوجته.

شعور المتهم بالغضب بعد رؤية زوجته وهي تردد "اتحرش بيا في الشارع وعايزة حقي" دفعه للانتقام من عامل القمامة، فأحضر سلاحا أبيض، وانتظره أعلى الطريق الدائري لينفرد به وحده، بعيدًا عن زملائه بالعمل. يضيف "محمد. م".

بمجرد أن شاهد المتهم عامل القمامة، انقض عليه، وسدد له عدة طعنات في جسده، مستخدمًا سلاحًا أبيض كان بحوزته؛ وتركه غارقًا في دمائه، وفر هاربًا، وعقب تجمع الأهالي علموا أنه عامل القمامة نفسه، فأبلغوا قسم الوراق بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية، وبها آثار طعنات متفرقة بالجسم.

"مرات المتهم في حالها على طول وملهاش صلة بحد، وعمرنا ما سمعنا عنها كلام مش كويس".. هكذا وصفت إحدى الجيران زوجة المتهم، والتي أكدت استغرابها مما حدث "عيب واحدة ست يتم التحرش بيها في الشارع.. وللأسف الموضوع تحول لجريمة قتل".

وتلقى قسم شرطة الوراق بلاغًا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بمنطقة خالية من السكان، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الميكانيكي ارتكب الجريمة لمعاكسة المجني عليه زوجته، وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من ضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

واعترف المتهم بقتل عامل القمامة في منطقة الوراق بالاتهامات المسندة إليه، وقرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، أمس الاثنين، تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.