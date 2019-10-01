تصنع من مخلفات القمامة.. أمن الإسكندرية يحبط ترويج أدوات منزلية غير صالحة للاستخدام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، المدير المسئول عن مصنع لتصنيع الأدوات المنزلية غير مطابقة للمواصفات باستخدام مخلفات القمامة من الألمونيوم.

تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، أفادت قيام "المدير المسئول عن مصنع لتصنيع الأدوات المنزلية كائن بدائرة قسم شرطة كرموز" بتصنيع الأدوات المنزلية غير المطابقة للمواصفات مستخدماً مستلزمات إنتاج من مخلفات القمامة من الألمونيوم غير الصالحة للاستخدام، وطرحها للبيع مما يسبب أضرار جسيمة لمستخدمي تلك المنتجات.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المُشار إليه، وعُثر بداخله على 2 طن من مخلفات الألمونيوم غير صالحة للاستخدام والملونة بالكيماويات–مجهولة المصدر وبدون ثمة بيانات تجارية، و6 آلاف قطعة أدوات منزلية من الألمونيوم منتج نهائي غير مطابق للمواصفات مصنعة من مخلفات القمامة غير صالحة للاستهلاك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.