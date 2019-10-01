"قضايا الدولة" تسترد 560 فدانا مباني لصالح محافظة المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
تمكنت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار الدكتور أبوبكر الصديق، من الحصول على حكم مكن محافظة المنيا، من استرداد قطعة أرض مباني مساحتها 560 فدانا.
وصرح المستشار حاتم عبدالعال، أمين عام الهيئة، بأن الحكم صدر في الدعوى رقم 132 لسنة 6ق من محكمة القضاء الإداري بالمنيا بجلسة 29/8/2019 والتي أقامها أحد المواطنين ضد محافظ المنيا.
وأضاف المستشار "عبدالعال" أن وقائع القضية ترجع إلى قيام المدعى برفع الدعوى المشار إليها بطلب الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء محتوى كتاب محافظة المنيا للمركز الوطني لتخطيط واستخدامات أراضي الدولة فيما تضمنه من قرار برفض مشروع إنشاء مدينة زهراء ملوي مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 29 أغسطس الماضي قضت المحكمة بالمنطوق سالف البيان بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع تبين منها أن المساحة المخصصة للمدعي وهي 560 فدانا تم تخصيصها بمبالغ وأثمان زهيدة لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية التي تُقدر بمليارات الجنيهات.
وأخطر فرع الهيئة بمحافظة المنيا، المحافظة بالحكم والتي قامت على إثر ذلك بوضع يدها على الأرض لاتخاذ ما تراه بشأن تلك المساحة من الأراضي في ضوء سياسة الدولة التنموية.
يأتي ذلك في إطار حرص قضايا الدولة برئاسة المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس الهيئة، على أداء دورها الدستوري والقانوني في الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية والنيابة القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج.
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